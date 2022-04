Schotse hooglanderkalf overleeft vermoedelijke wolvenaanval niet

Een Schotse hooglanderkalf van Het Drentse Landschap dat met vier even jonge soortgenoten op het Doldersummerveld liep, is afgelopen weekend vermoedelijk aangevallen door een wolf. Het dier werd zodanig toegetakeld dat een dierenarts het later moest laten inslapen.

De 1-jarige kalveren waren net twee weken terug bij hun moeders weggehaald en naar een ander terrein in het natuurgebied verplaatst, vertelt boswachter Bertil Zoer. "Op een gegeven moment zit een terrein vol als je kijkt naar de graasdruk, terwijl er in een ander gebied extra bekken nodig zijn. Daarom waren deze vijf dieren verplaatst. Op het terrein waar ze nu liepen, was ook een kudde met volwassen dieren, maar daar hadden ze nog geen aansluiting bij gevonden. Daarom liepen deze vijf nog apart."

De vijf kalveren konden wel zelfstandig leven. "En dan halen we ze op een gegeven moment bij de moeders weg, omdat er in een gebied gewoon te weinig te vreten is. Achteraf kun je zeggen dat het in dit geval een onverstandige beslissing is geweest. Deze dieren waren nog te kwetsbaar. Normaal gesproken is een volwassen Schotse hooglander geen prooidier voor een wolf."

'Samenleven met wolf is leerproces'

"Het is voor iedereen in Nederland een leerproces om met de wolf samen te leven. Dat geldt ook voor ons", vervolgt de boswachter van Het Drentse Landschap. "We zijn volop mee bezig moet hoe we dit moeten doen. Onder andere door wolvenrasters te plaatsen."

De natuurorganisatie weet dat de wolf vaker door gebieden met hooglanders struint, ook op het Doldersummerveld, zegt Zoer. "We hebben op veel plekken cameravallen en daarop zien we regelmatig een wolf bij een kudde lopen. De kalveren gaan dan dichter bij de moeders staan. Die raakten de eerste keren wat in paniek en werden onrustig, maar inmiddels zijn ze eraan gewend en blijven ze rustig staan. Er gebeurt dan niks."

Gewond kalf door wandelaar ontdekt

Een wandelaar zag het gewonde kalf afgelopen zaterdag lopen. Het had een grote wond aan zijn achterste. De wandelaar heeft een melding gedaan bij de rayonbeheerder van Het Drentse Landschap en die heeft een dierenarts gebeld. De arts besloot het dier uit zijn lijden te verlossen. DNA-onderzoek moet uitwijzen of de 'dader' echt een wolf is, maar daar gaat Het Drentse Landschap vanwege de verwondingen wél vanuit.