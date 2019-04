Zoek het uit! - Gronings vliegveld in Drenthe?

Vliegveld Eelde werd officieel geopend op 23 mei 1931 door de burgemeester van Eelde, Jan Gerard Legro.Tijdens zijn openingstoespraak voorspelde hij dat het een vlieghaven voor heel het Noorden zou worden. De opening werd opgeluisterd met een vliegshow die werd bijgewoond door zo'n 40.000 mensen.Twee jaar later werd de naam van het vliegveld veranderd in NV Luchthaven Eelde. Pas in 1988 werd het Groningen Airport Eelde. In ruim driekwart eeuw is de noordelijke luchthaven uitgegroeid tot een internationale luchthaven.Maar waarom is de naam aangepast? Volgens Lisette van Dijke, woordvoerder van de luchthaven, is het antwoord vrij eenvoudig: "Het is de gewoonte om een vliegveld de naam te geven van de dichtstbijzijnde grote stad. En hemelsbreed ligt Groningen Airport Eelde tien kilometer van Groningen af."Volgens de zegsvrouw is er wel bewust voor gekozen om Eelde in de naam te laten. "We wilden graag het Drentse karakter behouden. Eelde is belangrijk voor het vliegveld, dus mag dat ook in de naam terugkomen."Soms zorgt de naam voor verwarring. Dan wordt er aangenomen dat Eelde een dorp is dat in Groningen ligt, zoals in deze uitzending van EenVandaag op 4 maart:Met onze rubriek 'Zoek het uit!' willen we door jullie aan het werk gezet worden. Wij gaan aan de slag met de door jou ingestuurde vragen.