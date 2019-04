Stelling: De 1-apriltraditie moet afgeschaft worden

Maar hoe is deze traditie ontstaan? Daarover bestaan meerdere theorieën. Bijvoorbeeld die van de invoering van de Gregoriaanse kalender. Tot 1582 werd namelijk het nieuwjaar gevierd tussen 25 maart en 1 april. Maar toen de paus nieuwjaarsdag verplaatste naar 1 januari, waren er mensen die dat vergaten. Daar werden grappen over gemaakt.Veel Nederlanders geloven dat de traditie is begonnen op 1 april in 1572. Toen veroverden de Watergeuzen Den Briel van de Spaanse heerser Alva. Het gezegde daarover luidt: ‘Op 1 april verloor Alva zijn bril’. Den Briel, Bril...Vind jij 1 april grappig? Laat het ons weten.