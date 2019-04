GGD Drenthe start nieuwe vaccinatieronde

De eerste inentingen zijn vanmiddag in Diever en Zuidlaren. Eerst zijn de jongsten aan de beurt, later op de middag kunnen de meisjes terecht. De inentingscampagne eindigt volgende week donderdag, 11 april. De GGD is dan op twaalf plekken geweest.Alle 9-jarige jongens en meisjes krijgen twee prikken in de bovenarm. De ene is de inenting tegen difterie, tetanus, polio (de DTP-prik), de tweede is tegen de bof, mazelen en rode hond (BMR-prik).Alle meisjes die dit jaar 13 worden hebben een uitnodiging om de inenting tegen baarmoederhalskanker (HPV) te komen halen. Die bestaat uit twee prikken, waar een periode van ongeveer een half jaar tussen zit.