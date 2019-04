'Wie wil er nou geen originele illustratie van paardenmeisje Bianca?'

De stichting Kunst & Cultuur (K&C) in Assen veilt de kunstwerken die allemaal getekend zijn door de kinderboekenschrijfster zelf. Het varieert van zwart-wit-pentekeningen tot grote gekleurde illustraties met bekende figuren uit haar kinderboeken. De veiling verloopt via internet, via de website van K&C.Yvonne Brill (76) uit Aalden schrijft haar hele leven al kinderboeken. De bekendste is de reeks meisjesboeken over het paardenmeisje Bianca. Verder zijn er de avonturen van de tweeling Marc en Maaike en van Kabouter Wijsneus. "En wie wil er nou niet een mooie originele tekening van het paardenmeisje Bianca", zegt directeur Marieke Vegt van K&C. "Dat is toch wel het grote succesnummer geweest, vooral bekend bij meisjes die van paarden hielden. En dan heb je een echte originele van Brill aan de muur."Op 13 april verschijnt het 150ste boek van Brill, een verhalenbundel met als titel 'de Cirkel is Rond'. Ter gelegenheid van dit jubileumboek, kreeg K&C in Assen de originele illustraties van Brill aangeboden, met als opdracht de opbrengst te besteden aan een goed doel. Gekozen is voor het Drentse Jeugdfonds Sport & Cultuur. "En dat is natuurlijk niet zomaar. Want via dit fonds krijgen Drentse gezinnen die het niet zo breed hebben de mogelijkheid om te kunnen sporten of cultuur te beleven. En daaronder valt natuurlijk ook het stimuleren van lezen via de bibliotheek", vertelt Vegt.K&C is inmiddels druk bezig zoveel mogelijk illustraties via de internetveiling te verkopen. Vijf ervan zijn nu verkocht. Voor de rest hoopt Vegt vooral basisscholen en bibliotheken bereid te vinden één van de tekeningen aan te schaffen. "Het is toch prachtig dat kinderen, die een boek van Yvonne Brill lenen bij de bieb, of op school lezen, dat ze meteen een grote tekening aan de muur zien hangen. Heel herkenbaar dan."De ingelijste kunstwerken moeten per stuk tussen de vijftig en honderd euro opbrengen. Marieke Vegt hoopt dat ze namens de schrijfster op 13 april, bij de presentatie van het 150ste boek, een mooie cheque kan overhandigen aan het Jeugdfonds Sport & Cultuur.