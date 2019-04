Kalversterfte: "De cijfers kloppen, de beeldvorming niet"

Het beeld dat op veel bedrijven van alles mis is, wil Bruins bestrijden. "Geen enkele veehouder heeft er belang bij dat dieren doodgaan. Los van het dierenleed kost het altijd geld, en dat wil niemand."Hoge kalversterfte komt ook in Drenthe voor, denkt Bruins: "Ik heb geen reden om te denken dat het hier hoger of lager is dan in de rest van het land."De beelden die RTL laat zien zijn van excessen, en die moeten bestreden worden, zegt Bruins. Maar hij gelooft niet dat al die 1200 boeren slecht voor hun dieren zorgen en hun bedrijf bewust laten verslonzen."Het kan zomaar zijn dat je een infectie of andere dierziekte op je bedrijf hebt die je maar niet onder controle krijgt. Dat kan elk bedrijf gebeuren", zegt Bruins. "Of dat de bedrijfsvoering foutloopt. Soms lukt het gewoon een periode niet."Hoogleraar Diergeneeskunde Frank van Eerdenburg stelt bij RTL Nieuws dat tijdgebrek een belangrijke oorzaak is van de hoge sterfte onder kalveren. Bedrijven worden te groot om door één boer gerund te worden, en daardoor is er te weinig tijd om de kalveren te verzorgen, denkt Van Eerdenburg.Dat beeld is toch genuanceerder, zet Bruins daar tegenover. Als een veehouder een melkrobot heeft kan hij al meer koeien aan. En zelf laat Bruins vrijwel al zijn landwerk door een loonwerker doen. "Dan heb ik weer meer tijd om in de stal te zijn."Sinds ongeveer een jaar vergelijkt LTO de cijfers van melkveehouders. Dat gaat onder meer om kalversterfte, maar ook om dierziekten en medicijngebruik. "Dan kun je als veehouder vergelijken hoe je het doet ten opzichte van collega-bedrijven."Dat is niet helemaal vrijblijvend en gebaseerd op goede wil. "Er zijn ook zuivelbedrijven bij betrokken. Als een bedrijf structureel slecht scoort kan het zijn dat de melk niet meer wordt opgehaald."Het ministerie van Landbouw gelooft ook dat een boer er alles aan doet om een dier goed te verzorgen, laat het in een reactie weten. Maar het kan en moet beter, en daarover maakt het ministerie afspraken met de veehouders."Het gaat om concrete doelstellingen om de zorg voor jonge dieren verder te verbeteren en meer duidelijkheid te krijgen op welke termijn verbetering van de sterftecijfers te verwachten is", aldus het ministerie.