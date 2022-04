De Trans pakt veiligheid van personeel aan; FNV tevreden

Zorgen niet voorbij

Nadat de FNV actie had gevoerd, verliepen de gesprekken met de directie moeizaam. "De CAO werd niet nageleefd op een aantal punten, maar de directie bleef maar volhouden dat dit wel het geval was. Dan kom je tegenover elkaar te staan. Nu is er een situatie waarbij er naar elkaar wordt geluisterd en wordt geprobeerd zaken op te lossen."

Financieel is de situatie bij De Trans nog steeds kritisch. "Maar het belangrijkste is om de mensen mee te nemen in het verhaal van de financiën en hen ook te laten zien waar hun invloed zit. Onze ervaring is dat er dan veel creativiteit vrijkomt waarbij mensen ideeën hebben hoe het efficiënter, beter en goedkoper kan", aldus De Rijke.

De onrust heeft ertoe geleid dat een deel van het personeel is vertrokken. "Dat heb je in een tijd waarin het niet goed gaat. Maar er zijn ook mensen teruggekomen. We moeten de balans tussen vertrekkers en binnenkomers nog wel herstellen, maar daar zijn we hard mee op weg. We merken dat we weer worden aanbevolen bij verjaardagen en dat werkt het beste", lacht De Rijke.

Blik vooruit

Een van de actiepunten in het herstelplan was het opzetten van een meldpunt voor misstanden. Dat is er inmiddels, maar er komen volgens De Rijke niet veel meldingen binnen. "We weten niet precies waar dat aan ligt. Mogelijk heeft het ermee te maken dat de managers in coronatijd wat minder goed bereikbaar waren."