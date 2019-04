Wat moet RTV Drenthe voor jou onderzoeken?

Jij kan je onderzoeksvoorstel, je pitch, bij ons indienen. En stemmen op je favoriete Pitch.​In samenwerking met de regionale omroepen in Noord- en Oost-Nederland en Follow the Money gaan we het beste idee voor een journalistiek onderzoek uitvoeren. .Het indienen van een voorstel is eenvoudig, maar je moet er wel iets voor doen. Hieronder kun je aangeven waarom we jouw voorstel moeten onderzoeken.Wat wil je aan het licht brengen? Vertel het ons.Uiteraard kun je je eigen voorstel via de sociale media promoten. Gebruik daarvoor de hashtag #noordoostpitch. Heb je zelf geen voorstel? Dan kun je wel stemmen op het beste idee.De omroepen Omrop Fryslan, RTV Noord, RTV Oost en RTV Drenthe hebben begin dit jaar een overeenkomst gesloten waarin ze hebben aangekondigd structureel samen te werken op het gebied van onderzoeksjournalistiek.