Okki Poortvliet uit Odoorn winnaar Drentse Talentprijs Cultuur

Filmmaker en illustrator Okki Poortvliet (23 jaar) uit Odoorn heeft de Drentse Talentprijs Cultuur gewonnen. Dat is vanmiddag bekendgemaakt in het ATLAS Theater in Emmen door Stichting Kunst & Cultuur.

In de film worden niet alleen filmbeelden gebruikt, ook animaties, installaties en tekeningen. Poortvliet heeft die allemaal zelf gemaakt. Volgens de jury laat de originele vorm van de film een grote creativiteit zien. "Soms kan je trots zijn op iemand die je niet kent. Het is bijna jaloersmakend dat ze zo jong al dit niveau bereikt", luidt het oordeel.

De Drentse Talentprijs werd dit jaar voor de twaalfde keer uitgereikt, en is in het leven geroepen om jong cultureel talent in Drenthe goed in de schijnwerpers te zetten. Naast Poortvliet waren theatermaker David Westera uit Coevorden en beeldend kunstenaar Tienke Zijlstra uit Meppel genomineerd voor de prijs.