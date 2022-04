KvK: minder startende, meer stoppende ondernemers in Drenthe

Het aantal startende ondernemers in Drenthe lag het afgelopen kwartaal lager dan een jaar eerder. Het ging om een afname van 2 procent, blijkt uit een rapport van de Kamer van Koophandel. Het aantal ondernemers dat hun bedrijf beëindigde ging juist omhoog, met 11 procent.

Omdat het aantal startende ondernemers nog wel hoger was dan het aantal stoppers, nam het totaal aantal ondernemingen in onze provincie toe. Begin april waren dat er ruim 51.000. Dat is een toename van 4 procent ten opzichte van 1 april 2021.

In Drenthe begonnen het afgelopen kwartaal 1321 nieuwe ondernemingen, tegenover 940 stoppers. In januari, februari en maart vorig jaar startten 1347 bedrijven en gaven er 844 de pijp aan Maarten. De Drentse cijfers zijn in lijn met het landelijke beeld van minder starters en meer stoppers.

Worstelen met gevolgen pandemie

Op Gelderland na nam overal het aantal bedrijven dat ermee stopt toe. Volgens Joris Knoben, hoogleraar bedrijfseconomie aan de Radboud Universiteit, geven de cijfers aan dat voor het bedrijfsleven een kantelpunt aangebroken is nu er geen coronasteun meer is. "Veel ondernemers worstelen nog met de financiële gevolgen van de pandemie. Tegelijkertijd zijn de energiekosten en inflatie torenhoog. Dat het aantal stoppers en faillissementen oploopt is dan ook geen grote verassing."

Naast bedrijven die ermee stoppen gaan ieder kwartaal landelijk ook honderden failliet. Vooral in de provincie Utrecht nam het aantal faillissementen toe. In Drenthe is dat echter niet het geval. Hier werden in het eerste kwartaal acht ondernemingen failliet verklaard, tegenover tien een jaar eerder. Alleen in Groningen en Zeeland gingen de afgelopen drie maanden minder bedrijven op de fles.