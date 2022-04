Voorzitter Titan na vuurwerkincident: 'Domper op de wedstrijd'

De trommels stonden klaar en de kantine van vv Schoonebeek hing vol vlaggetjes. Alle ingrediënten voor een mooi voetbalfeest waren gisteren aanwezig bij de wedstrijd tussen voetbalclubs Titan uit Nieuw-Weerdinge en vv Schoonebeek.

Een ongeluk, waarbij vuurwerk in de hand van een Titansupporter vooraf aan de wedstrijd, drukte de stemming. Titan boekte winst, maar van een feestje was nauwelijks sprake. Titan-voorzitter Harrie Katoen spreekt van een enorme domper. "Voor de jongen die het overkwam is het een enorm drama."

Vooraf zat de sfeer er goed in, herinnert Katoen zich. "De wedstrijd was enigszins beladen, want het ging om de koppositie in de vierde klasse." De supporters trokken alles uit de kast om de wedstrijd extra luister bij te zetten. Hartstikke mooi natuurlijk." Vuurwerk mocht daarbij niet ontbreken. Maar tijdens het warmlopen van de teams gaat het mis. "Zelf zat ik aan de andere kant van het veld. Opeens zag ik aan de overkant mensen rennen en huilen. Ik dacht eerst dat iemand een hartaanval had gekregen, dat ze bezig waren met de reanimatie."

Onder het mes

Het bleek in dit geval om vuurwerk te gaan dat te vroeg ontplofte. Een 25-jarige man uit Nieuw-Weerdinge bleek het slachtoffer. Driekwart van zijn wijsvinger en het topje van zijn duim raakte hij kwijt, vertelt Katoen.

Per ambulance werd de supporter, die zelf ook jarenlang voor de club heeft gespeeld, vervoerd naar het UMCG in Groningen. "In totaal heeft hij vier uur lang onder het mes gelegen. Hij moet nog drie dagen in het ziekenhuis blijven en dan mag hij naar huis." Katoen heeft de man sinds de wedstrijd niet meer gesproken, maar heeft via zijn familie begrepen dat het 'relatief goed' met hem gaat.

Direct klaar