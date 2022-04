Staatssecretaris: vergunningen afvalwaterinjectie in Schoonebeek nog dit jaar rond

Vijlbrief was in Twente om te praten over het opstarten van de afvalwaterinjectie in de Twentse bodem. Dat injecteren ligt stil omdat er momenteel maar één put gebruikt kan worden. "Het injecteren kan pas weer opgestart worden als er een back-up put is en die is er nu niet. Nu gaat SodM (Staatstoezicht op de Mijnen) niet akkoord", zei de staatssecretaris tijdens een bezoek aan het Twentse Denenkamp.