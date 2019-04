Geen Ronde van Vlaanderen voor Elmar Reinders door ontstoken hand

Reinders kwam tijdens de Ronde van Drenthe, twee weken geleden, in Emmen ten val. Hij buffelde de hele wedstrijd gewoon door. Maar na afloop zag hij wel dat z'n hand behoorlijk toegetakeld was. Maar de eerste dagen ging het nog goed."Na vier dagen begon de boel te ontsteken. Ik kon m'n stuur niet meer vasthouden en niet remmen. Inmiddels heb ik een antibiotica-kuur gehad. Ik ben wel aan het trainen. Maar we hebben vandaag besloten dat ik niet in Vlaanderen start. Ik ga zaterdag de Volta Classic in Limburg rijden", licht Reinders toe.