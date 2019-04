Woning in Dalen compleet verwoest door brand

Eén van de twee woongedeelten in de rietgedekte woonboerderij in Dalen is compleet verwoest door de brand, die vanochtend uitbrak. Dat meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Drenthe.

Rond half elf kreeg de brandweer een melding van een schoorsteenbrand. Al snel sloeg het vuur over naar het dak van het huis. Meerdere brandweerkorpsen bestreden het vuur. Ook werd vanochtend een NL-Alert verstuurd vanwege rookoverlast in de wijde omgeving van Dalen.Rond half drie werd het sein 'brand meester' gegeven. De brandweer is nu nog bezig met nablussen.Het tweede woongedeelte in de boerderij is wel behouden gebleven, maar heeft veel rook- en waterschade. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. Er is niemand gewond geraakt.