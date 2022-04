55 Oekraïners opgevangen in Coevorder wijk, vakantiepark en kerk

De gemeente Coevorden gaat 55 Oekraïense vluchtelingen opvangen. Dat gebeurt op vakantiepark De Wolfskuylen bij Gees, in de Protestantse Kerk in Sleen en in de wijk Ossehaar. Op termijn wil de gemeente plek bieden aan 150 tot 250 Oekraïners.

De gemeente gaat in de wijk Ossehaar veertig woonunits plaatsen, bij het speelveld aan de Jan Frowijnstraat. Daar is plek voor in totaal 120 vluchtelingen.

In de Wolfskuylen kunnen naar verwachting zo'n dertig vluchtelingen worden opgevangen; zij kunnen daar terecht in een voormalige groepsaccommodatie. In de Slener kerk kunnen zo'n 25 Oekraïners verblijven. Volgens de gemeente is de opvang voor een half jaar, met een optie voor nog eens een half jaar. Het is de bedoeling dat de locaties medio april klaar zijn voor de vluchtelingenopvang.

'Alles doen om hulp te bieden'

Belangenbehartigers van zowel het vakantiepark als de kerk kwamen zelf met het aanbod om vluchtelingen op te vangen. Volgens burgemeester Renze Bergsma werd het aanbod met beide handen aangegrepen. "We zijn allemaal geschokt door de beelden uit Oekraïne die ons dagelijks bereiken. Inmiddels zijn er al miljoenen mensen op de vlucht geslagen en dat worden er elke dag meer. We willen in onze gemeente ruimhartig zijn in de opvang van vluchtelingen en alles doen wat we kunnen om hulp te bieden."