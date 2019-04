Tweede leven voor dorpshuis De Wenakker in Valthermond

Op sterven na dood was het dorpshuis toen. De gemeente Borger-Odoorn zag geen andere mogelijkheid dan de stekker er uit te trekken en het gebouw aan de uiterste oostkant van Valthermond in de verkoop te zetten.Maar op het laatste moment stond toch een groep inwoners op die dat niet wilden laten gebeuren. Er kwam een nieuw bestuur aan het roer, er werd een speciale activiteitencommissie ingesteld en sindsdien stromen de bezoekers weer toe.Als de duisternis over Valthermond valt komen van heinde en verre bezoekers. Zoals de 22-jarige Derk-Jan Smit. Hij komt voor het eerst sjoelen in het dorpshuis. "Natuurlijk ga ik ook wel een biertje met vrienden drinken, maar een avond naar het dorpshuis spreekt me ook aan. De sfeer is hier echt goed."Margriet Haak noemt het dorpshuis een belangrijke voorziening. "Er waait hier een frisse wind, er is een mentaliteit van samen de schouders er onder." Ook Marian Douwes is blij dat het dorpshuis behouden is. Ze zit in een rolstoel en komt graag kaarten. "Anders zit je toch maar alleen thuis."Bestuurslid Alfred van Oosten kijkt tevreden rond in het goed gevulde dorpshuis. "Het leeft meer dan ooit", constateert hij tevreden. "Zelf had ik er steeds wel alle vertrouwen in hoor. Sluiting kon gewoon niet aan de orde zijn."Van Oosten ziet wel dat er aan het pand nog het nodige moet gebeuren. Het woord gedateerd valt. Maar de plannen voor een flinke opknapbeurt zijn al gemaakt. Nu het geld nog.Wethouder Niek Wind: "Een frisse start verdient ondersteuning en als de inwoners zelf ook willen meewerken dan kunnen we samen veel doen. Dat het dorpshuis heeft overleefd laat wel zien dat er veel kracht in de lokale samenleving zit. Dat moeten we gewoon ondersteunen."