Grote winnaar Assen Centraal nog niet in rijtje 'stabiele coalitie'

De tien verkozen partijen in de raad van Assen vinden dat in elk geval Stadspartij PLOP (5 zetels), ChristenUnie (5 zetels) en SP (2 zetels) een goede basis vormen voor een coalitie. Dat blijkt uit het tussenverslag van informateur Aimée van der Ham. De grote winnaar Assen Centraal (5 zetels) staat nog niet in dat rijtje. Wel is de partij in beeld voor nog een verdiepend gesprek.

"Uit de gesprekken komt naar voren dat het voor een stabiele coalitie onontbeerlijk is dat het potentiële bestuur - naast de inhoud - ook op menselijk vlak goed bij elkaar past, waarbij vertrouwen een sleutelwoord is", schrijft informateur Van der Ham in haar tussenrapportage.

Op de vraag van de informateur, die ging over de geschiktheid van partijen voor een stabiel stadsbestuur, komen PLOP, ChristenUnie en de SP er het beste uit. De twee partijen die als 'minst voor de hand liggend' naar voren komen zijn GroenLinks en 50Plus.

'Oud zeer' wegnemen

Er is al een aantal gesprekken geweest tussen partijen om 'oud zeer' weg te nemen. Zo waren er gevoeligheden uit het verleden tussen Stadspartij PLOP en de ChristenUnie. PLOP stapte in september 2019 ineens uit de coalitie uit onvrede over bezuinigingsplannen. Die coalitie was in 2018 onder leiding van de ChristenUnie tot stand gekomen, en bestond verder uit GroenLinks en VVD. Maar in een gesprek hebben PLOP en CU aangegeven die gebeurtenis niet als belemmering te zien voor een nieuwe mogelijke samenwerking.

Verder is er tussen PLOP, ChristenUnie en SP een korte verkenning geweest om mogelijke knelpunten te bespreken. Bij die gesprekken mocht Assen Centraal ook aanschuiven, ook al geniet die partij niet de directe voorkeur bij alle tien de partijen.

Vijf partijen de voorkeur

Uit de gesprekken blijkt ook dat een coalitie met vijf partijen de voorkeur geniet. De informateur gaat nog afzonderlijk met alle fracties in gesprek, en met mogelijke combinaties van partijen die kansrijk zijn. Voor de meivakantie laat Van der Ham horen hoe de zaken er dan voorstaan.