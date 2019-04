Sportcast #33: Zo houdt FC Emmen Ajax af van een historische avond

In aflevering 33 van de Sportcast bespreken Dink Binnendijk, Niels Dijkhuizen en Karin Mulder het afgelopen sportweekend. FC Emmen wist voor de zesde opeenvolgende keer niet te winnen. Het is ook de zesde keer dat Dink Binnendijk aanschuift in de sportcast, maar dat is puur toeval.

Weer keek FC Emmen binnen vijf minuten tegen een achterstand aan en weer wist de ploeg van trainer Dick Lukkien de kansen niet te benutten. FC Emmen lijkt op een repeterende langspeelplaat en maakt bijna wekelijks dezelfde fouten. Toch weet het panel wel hoe FC Emmen de nummer 2 van de eredivisie, Ajax, van een historische avond kan afhouden.Ajax is bij winst in Emmen namelijk voor het eerst sinds meer dan 1000 dagen weer eens koploper in de eredivisie.Verder blikt het panel terug op het goede weekend van Jasper Iwema tijdens het WK IJsspeedway. Knap wat de Drent met zo weinig financiële middelen presteert. En uiteraard kijkt men ook nog terug op de nederlaag van Hoogeveen in het bekertoernooi.Dink Binnendijk (directeur/hoofdredacteur RTV Drenthe)Karin Mulder (verslaggever RTV Drenthe)Niels Dijkhuizen (verslaggever RTV Drenthe)René Posthuma