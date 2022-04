Afkeer tegen Rusland zit Byzantijns Koor Drenthe dwars: 'Nog geen concertaanvraag gehad'

Toen de coronamaatregelen begin dit jaar werden losgelaten, leidde dat tot blije gezichten bij het Byzantijns Koor Drenthe. Eindelijk weer samen repeteren en samen optreden, net als voorheen. Dat vooruitzicht stemde de circa dertig mannen van het koor al op voorhand gelukkig, maar dat veranderde toen de Russen halverwege februari Oekraïne binnenvielen. Want ook het koor ondervindt hinder van het Rusland-boycot in Nederland.

"We hebben nog geen aanvraag voor een concert gehad", zegt Hans Katerberg somber. Als de voorzitter van het Byzantijns Koor de agenda van het koor erop naslaat, ziet hij tot dusver maar één concert gepland staan. "In december in Rolde, en dat was al gepland voor corona. Ik ga ervan uit dat het nog gewoon doorgaat", zegt Katerberg. Hij durft met zekerheid te zeggen dat die agenda er heel anders had uitgezien als Rusland en Oekraïne niet in conflict waren geweest. "Normaal gesproken hebben we elk seizoen wel zes concerten staan."

'Niet verbonden met de Russisch Orthodoxe kerk'

Zelf had Katerberg de link tussen zijn koor en de oorlog die Vladimir Poetin in gang heeft gezet niet zo snel gelegd. "We zingen weliswaar Russische volksliederen als de Kalinka en het Volgalied, maar we zijn totaal niet verbonden met de Russisch Orthodoxe kerk", legt hij uit. Geen overbodige toelichting vindt Katerberg, aangezien patriarch Kirill van Moskou, de leider van de Russisch-orthodoxe kerk, de oorlog in Oekraïne verdedigt in zijn preken.

"Wij zingen Byzantijnse liederen. Dat doen we niet in het Russisch, maar in het Slavisch. Dat kun je vergelijken met de Oudhollandse taal uit de Statenbijbel uit de 17e eeuw. Die Oudhollandse taal spreken we nu niet meer, en zo moet je het Slavisch eigenlijk ook zien. Dat wordt ook amper meer gesproken, maar de Slavische liederen worden nog wel in de kerk gezongen. Het zijn gewoon prachtige, religieuze liederen, zonder een link met de Russisch Orthodoxe kerk", benadrukt Katerberg. "Sterker nog, om met ons mee te willen zingen hoef je niet eens gelovig te zijn."

Liederen wel gepast?

Los van het feit dat de concertagenda van het Byzantijns Koor Drenthe wat aan de lege kant is, kreeg het koor uit Beilen nog geen directe signalen dat hun liederen momenteel niet gewenst zijn. Dat gold al wel voor het Groninger Christelijk Mannenkoor Albatros uit Nieuwe Pekela, dat hetzelfde repertoire heeft als het Byzantijns Koor Drenthe. "Een van onze leden zingt daar ook en hij vertelde dat tijdens een recent optreden vriendelijk werd gevraagd of het Russische repertoire achterwege kon blijven. En ook enkele van onze eigen leden hebben zich al hardop afgevraagd of het zingen van Russische volksliederen nog wel gepast is", verzucht Katerberg.