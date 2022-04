Frustratie over bouwplannen: 'Te veel in Nieuw-Weerdinge, te langzaam in Barger-Oosterveld'

In deze oververhitte woningbouwmarkt zou je verwachten dat elk nieuwbouwplan met open armen wordt ontvangen. In de gemeente Emmen is het niet anders, alleen gaat het niet zo snel als iedereen wil of steken de plannen juist net iets te ambitieus in elkaar. Dat bleek tijdens een commissievergadering, waarin wethouder Jisse Otter reageerde op vragen van diverse fracties.

Een van de plannen die de revue passeerde was die van projectontwikkelaar Jan Haitel bij Nieuw-Weerdinge. Hij wil 189 woningen in het dorp laten bouwen, waarbij hij de buurt Oude Bouw en de sloop van de nabijgelegen oude fabrieken De Spanjaard en Gero voor ogen heeft. Haitel sprak de commissie vanavond toe en dat riep een bombardement aan vragen op bij de fracties.

Rotte kies

Dirk van Dijken (CDA) vroeg of er al gesprekken waren gevoerd met de gemeente. Volgens Haitel heeft hij een gesprek gehad met wethouder Otter, dat volgens de projectontwikkelaar 'niet goed verliep'. Otter maakte zich namelijk zorgen over de enorme hoeveelheid woningen, vertelde hij. Trijntje Hummel (PvdA) was benieuwd of er wel behoefte was aan zoveel woningbouw in Nieuw-Weerdinge.

Haitel erkende dat hij geen onderzoek heeft gedaan, maar hij kon zich niet voorstellen dat er onvoldoende belangstelling zou zijn. Hij liet verder weten dat hij in het verleden nul-op-de-meterwoningen heeft gebouwd.

Wethouder Otter beaamde dat hij moeite heeft met de enorme hoeveelheid woningen. Te veel woningen op een te klein oppervlak, oordeelde hij. Aan de andere kant ziet hij wel heil in het herstructureren van de oude fabrieksterreinen, die als een rotte kies beschouwd worden in Nieuw-Weerdinge. "In februari hebben wij bij Haitel schriftelijk aangegeven dat wij dat een wenselijke ontwikkeling vinden. Vervolgens hoorden wij niets." Otter is bereid om de gesprekken met hem te hervatten, zo zei hij. "Maar 189 woningen blijft te veel", besloot hij.

Spanning

Waar de plannen voor Nieuw-Weerdinge te omvangrijk waren, gaan de nieuwbouwplannen in Barger-Oosterveld juist te langzaam. Op de plekken van Bloemenhandel Zwart, Café Halfweg en de Boogie Bar zijn ontwikkelaars bezig met diverse initiatieven, maar bij bewoners van Barger-Oosterveld is irritatie ontstaan over het trage verloop. "Hoe kunnen er stappen worden gezet om de boel te versnellen", wilde Henk Bos (Wakker Emmen) weten.

Otter wees erop dat er veel tijd verloren is gegaan door de procedure-aanvragen bij de gemeente. Wat ook niet meehelpt is dat er voor de locaties van Zwart en Halfweg een wisseling van de wacht met de initiatiefnemers is geweest. "Verder zit er soms wat spanning tussen wat een ontwikkelaar en wat een gemeente wil."