OM in hoger beroep in zaak dodelijk ongeluk Asser Boys

De 19-jarige man uit Smilde is twee weken geleden veroordeeld tot 240 uur werkstraf en tien maanden voorwaardelijke jeugddetentie. Ook mag hij twee jaar niet autorijden."Wij kunnen ons niet vinden in die strafmaat, vanwege de impact die het misdrijf heeft gehad", zegt woordvoerster Manon Hoiting van het OM. Justitie had één jaar jeugddetentie geëist tegen de man. "Dat vinden wij een passendere straf."De Smildeger reed op de avond van 19 september na een training bij voetbalclub Asser Boys naar huis met vier teamgenoten in de auto. Na de training had hij drie flesjes bier gedronken. Op de Lonerstraat haalde hij met minstens 60 kilometer per uur een andere teamgenoot in, waarna hij de macht over het stuur verloor. De auto botste eerst tegen een lantaarnpaal en toen tegen een boom.Twee teamgenoten uit Smilde (beiden 19 jaar) overleefden de klap niet. Een andere teamgenoot uit Assen raakte zwaargewond. Hij liep onder meer hersenletsel op, waarvan hij mogelijk zijn hele leven last houdt. Ook de Smildeger zelf en een vijfde teamgenoot raakten gewond.Volgens de rechtbank is de 19-jarige bestuurder bij de keuze om te gaan inhalen beïnvloed door de andere jonge mannen in de auto. Vanaf de achterbank werd geroepen dat hij moest inhalen. “De groepsdynamiek heeft de keuzes en het handelen van de verdachte beïnvloed", aldus de rechtbank.