Wat vind jij: Bij elke sanctie tegen Rusland moet nagedacht worden over de gevolgen

Dit jaar dreigen ruim 260 miljoen mensen wereldwijd in extreme armoede te belanden, wat betekent dat ze dagelijks minder dan 1,74 euro te besteden hebben. Dat stelt Oxfam Novib in een nieuw rapport. De hulporganisatie schat in dat eind 2022 zo'n 860 miljoen mensen in armoede leven als daartegen niets wordt gedaan.