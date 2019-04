Directeur bibliotheek Emmen put beetje hoop uit gesprek met wethouder

Afgelopen donderdag stelde de gemeenteraad de meerjarenbegroting vast en daarmee werd ook de bezuiniging van 250.000 euro op de bibliotheek en De Kunstbeweging een feit. Brons probeerde nog de politiek op andere gedachten te brengen, maar tevergeefs.Na afloop van het gesprek van vandaag zegt Brons: "We hebben afgesproken dat we een inventarisatie gaan maken en dat vind ik positief. De gemeente zegt niet: dit is het en zoek het verder maar uit. Ik hoop dat de soep uiteindelijk niet zo heet wordt gegeten als hij wordt opgediend."Brons realiseert zich dat wethouder Kleine geen concrete toezeggingen heeft gedaan. "Maar ik kwam toch met een beter gevoel naar buiten dan waarmee ik naar binnen ging."De bibliotheken in Emmen kregen in 2013 ook al met een bezuiniging te maken. Dat leidde tot sluiting van de filialen in Schoonebeek en Nieuw-Schoonebeek. Wat de nieuwe bezuiniging gaat brengen, is nog onduidelijk, maar Brons gaf eerder aan dat het de vraag is of de bibliobus dan in de huidige opzet kan blijven rijden.