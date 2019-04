FC Emmen wil Cavlan en Bakker behouden, tien spelers krijgen ontslagbrief

"We zijn of gaan met deze spelers in gesprek", aldus een cryptische directeur Ben Haverkort.Tien spelers ontvingen een ontslagbrief van de Drentse club. Hilal Ben Moussa, Emil Bijlsma, Henk Bos, Jason Bourdouxhe, Stef Gronsveld, Gersom Klok, Kasper Oldenburger, Tim Siekman, Dennis Telgenkamp en Keziah Veendorp. "Maar dat wil niet zeggen dat we niet met hen om tafel gaan om te praten over een nieuwe verbintenis", laat Haverkort weten.De eenzijdige opties in de contracten van doelman Kjell Scherpen en Jafar Arias zijn vandaag formeel gelicht. Daardoor zijn zij, in principe, tot de zomer van 2020 actief in het shirt van de Drentse club.Alexander Bannink, Anco Jansen, Michael de Leeuw, Wouter Marinus en Nico Neidhart staan volgend seizoen nog onder contract bij FC Emmen, terwijl Michael Chacón en Glenn Bijl nog tot de zomer van 2021 vastliggen. Op dit moment hebben dus negen spelers een contract voor het seizoen 2019/2020.