Achterstand in verwerken aanvragen voor medisch afval in Emmen

Er is sprake van een achterstand in de aanvragen voor een tegemoetkoming voor het storten van medisch afval in de gemeente Emmen. Inwoners die dergelijk afval hebben, mogen een aantal malen gratis storten in de eigen (12 keer) of ondergrondse container (bij hoogbouw, 44 keer).

Noodzakelijk is wel dat er een aanvraag bij de gemeente wordt ingediend. Inmiddels hebben 1000 inwoners zich gemeld en is er een achterstand ontstaan in het verwerken van de aanvragen. In sommige gevallen kan een antwoord nog maanden uitblijven.

Trijntje Hummel (PvdA) vroeg maandag om opheldering van wethouder René van der Weide. "Wij gingen er vanuit dat de aanvragen laagdrempelig zouden zijn. En vrij snel afgewerkt konden worden." Hummel vond de situatie vooral 'schrijnend' voor minima. "Sommige inwoners kregen te horen dat ze pas bij het vaststellen van hun definitieve aanslag weten of hun aanvraag er dor is."

Kaf van koren scheiden

Volgens wethouder René van der Weide zit de kern van het probleem in het feit dat alle aanvragen tegelijkertijd binnenkwamen. "Vervolgens wordt het kaf van het koren gescheiden: er vinden controles plaats."

Inwoners dienen bewijsstukken aan te leveren en dat kost tijd. Het is een intensieve klus waar momenteel een medewerker fulltime mee bezig is. Van der Weide is geen voorstander om voor te sorteren op schrijnende gevallen. "Want dat brengt ook weer tijd met zich mee."