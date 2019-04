FC Emmen scout werknemers voor Emmer bedrijfsleven

De sponsorgroep van FC Emmen bestaat uit meer dan zeshonderd bedrijven en vele daarvan zijn naarstig op zoek naar personeel. Zo heeft Frowein Huis aan Huis Bezorging een vacature voor magazijnwerk of chauffeur. Wilfred Hoffenkamp van het bedrijf is bij de eerste training voor 25 werkzoekenden. "Er zitten er wel een paar bij waar ik wel wat in zie", zegt hij.FC Emmen assistent-trainer Bas Sibum en assistent-bondscoach van het vrouwen handbalteam Harrie Weerman geven ze de eerste twee weken een trainingskamp om ze een betere basisconditie te geven. "En ook om een beetje te observeren hoe ze zich in de groep gedragen. Het gaat er dus niet zozeer om hoe hard ze tegen een bal kunnen trappen", verduidelijkt Christiaan Zondag van Menso, voorheen onderdeel van de afdeling sociale zaken van de gemeente Emmen.Voor zover bekend bij Zondag, is de aanpak van het project 'Emmen aan het werk' uniek in Nederland. "Het is een nieuwe manier om re-integratie leuk en nuttig te maken en tegelijkertijd de regio te versterken."Deelnemer Wendy Gielen zoekt werk in de zorg of welzijn en doet mee omdat ze denkt dat het haar kansen op betaald werk vergroot. "Momenteel ben ik zelf al aan het solliciteren. Maar dat is op papier. Het is lastig om jezelf dan neer te zetten. Tijdens zo'n traject kunnen ze je leren kennen. Dan kunnen ze ook beter voor je bemiddelen. Bovendien lijkt het me voor een werkgever ook handig om te weten wat voor vlees die in de kuip heeft", zegt Gielen.Onderdeel van het traject is dat de deelnemers drie tot zes maanden proefdraaien bij een bedrijf. Daarmee worden de kosten van het project gedekt. Want de bedrijven betalen 10 euro per uur, waarvan de bijstandsgerechtigde 2 euro ontvangt, bovenop de bijstandsuitkering. Na die periode is het de bedoeling dat de deelnemers ook echt in dienst komen bij de bedrijven.Het streven is dat veertig van de honderd deelnemers over een jaar betaald werk hebben of scholing krijgen. Of deelnemer Wendy Gielen daarbij is? "Daar ga ik wel vanuit!", zegt ze.