Lelylijn laat op zich wachten, staatssecretaris wil eerst geld

De overheid gaat voorlopig geen concrete stappen zetten voor de aanleg van de Lelylijn. Staatssecretaris Vivianne Heijnen (CDA) laat weten pas serieus verder te willen als driekwart van het benodigde geld bij elkaar is gesprokkeld. Dat liet ze weten in het commissiedebat Infrastructuur van de Tweede Kamer.

Voordat het kabinet op dat punt is, moeten er heel wat hobbels worden overwonnen, stelt Heijen. Er zijn in Europa mogelijkheden voor financiering vanuit het zogeheten Trans European Network (TEN-T-netwerk), meldt RTV Noord . Heijnen kan proberen de Lelylijn in een hogere categorie verbindingen te krijgen, maar daarvoor heeft ze groen licht nodig van de Europese Raad.

'Wat betreft de Europese Fondsen zijn we aan het kijken of en op welke wijze de Lelylijn voorgedragen kan worden bij het TEN-T-netwerk. Ook kijken we welke andere mogelijkheden er aanvullend zouden kunnen zijn om aanspraak te maken voor Europese gelden.'

Europa en regio moeten dokken

De financiering vanuit Europa is een voorwaarde die genoemd is in het coalitieakkoord. Het kabinet heeft 3 miljard euro gereserveerd voor de Lelylijn, de geraamde kosten lopen uiteen van bedragen tussen de 5 en 10 miljard euro en de rest van het geld moet uit Europa en vanuit Noord-Nederland worden opgehoest. Gedeputeerde Fleur Gräper (D66) van de provincie Groningen stelde eerder dat het niet realistisch is om miljarden vanuit Noord-Nederland te verwachten.

Dat betekent dat de aanleg van de Lelylijn een lange aanloop kent. 'We zijn nog niet toe aan het maken van een startbeslissing', legt Heijnen de vaste Kamercommissie voor. 'Voor een startbeslissing moet er duidelijkheid zijn over een voorkeursvariant en moet er zicht zijn op minstens 75 procent van de financiering.'

De staatssecretaris wil wél verder met onderzoek naar de haalbaarheid van de Lelylijn, waarin ook duidelijk moet worden wat nu de daadwerkelijke kosten zijn, zodat ook helder is hoeveel geld er vanuit Europa en Noord-Nederland op tafel moet worden gelegd.

Staatssecretaris komt naar Stadskanaal

Ondanks het feit dat de Nedersaksenlijn niet in de kabinetsplannen is meegenomen, wil Heijnen ook kijken of deze treinverbinding tussen Groningen en Twente haalbaar is. Dat wordt in hetzelfde onderzoek meegenomen als in het onderzoek naar de kosten voor de Lelylijn.

