Politie beraadt zich op actie tegen Jan Huzen

"We hebben dat bericht gezien en we zijn nu in overleg met het Openbaar Ministerie om te kijken of dit genoeg is om actie tegen hem te ondernemen", aldus een politiewoordvoerder.Jan Huzen, die zich sinds vorig najaar heeft gestort op de onopgeloste verdwijning van Willeke Dost, is eerder dit jaar door de politie gewaarschuwd dat hij niet opnieuw mag graven met behulp van andere mensen. Ook mocht hij daartoe andere mensen niet oproepen. Volgens de politie maakt Huzen zich daarmee schuldig aan erfvredebreuk en opruiing.Met zijn oproep op de speciale Facebooksite Zoekgroep Willeke Dost lijkt Huzen de waarschuwing van de politie volledig in de wind te slaan. Huzen meldt niet alleen deze week opnieuw te willen graven, maar zegt bovendien 'dat hulp in de breedste zin van het woord welkom is'. Er zouden zich volgens hem inmiddels 350 mensen gemeld hebben, onder wie ex-mariniers.Ondertussen kijken politie en justitie "of er voldoende grond is om tegen hem op te treden", aldus de politiewoordvoerder. Of ze dan proces verbaal tegen hem gaan opmaken, kan de politie niet zeggen. "We willen er eerst nog even goed over nadenken."Officier van justitie Gerard Veenstra, die met het coldcase-onderzoek naar Willeke Dost belast, heeft vanmiddag per mail contact gezocht met Huzen. Daarin meldt de officier dat het onderzoeksteam nog steeds bezig is 'losse eindjes' uit te zoeken. Veenstra had eerder deze maand een gesprek met Jan Huzen, die per se wil dat er nog een keer gegraven wordt in Koekange, vanwege verdachte sporen op grondradarbeelden.Een van de losse eindjes waar het OM mee bezig is, is een getuigenverklaring uit 1992. Een vrouw zou een dag na de verdwijning van de 15-jarige Willeke twee mannen 's morgens vroeg in een weiland aan de Koekangerdwarsdijk hebben zien sjouwen met een kruiwagen.Dat bewuste weiland ligt achter de boerderij van de pleegouders, waar Willeke tot 15 januari 1992 woonde. In dat weiland is al twee keer eerder gegraven, zonder succes, maar Huzen wil dat er nog eens gegraven wordt.Volgens het OM is opnieuw graven 'nu niet aan de orde'. "Er is geen nieuwe informatie in de zaak. Maar we houden ons aan de afspraken die we in een gesprek met meneer Huzen gemaakt hebben. We lopen nog wat losse eindjes na, zoals die van die getuige, en daar hebben we tijd voor nodig," zegt woordvoerster Manon Hoiting van het Openbaar Ministerie. "En dat is Huzen nog eens gemeld."