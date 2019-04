Protesthandtekeningen tegen huizen op speelveld en moestuin Klenckestraat

De Bewonersgroep Klenckestraat wil dat het openbaar stukje groen in de straat behouden blijft. Maar volgens de gemeente is altijd duidelijk geweest dat het speelveld en de buurtmoestuin van tijdelijke aard waren. Woningbouw stond altijd al in het bestemmingsplan opgenomen.De gemeente heeft onlangs toegezegd te zullen kijken naar een alternatieve plek in de wijk Noorderpark, waar kinderen van de Klenckestraat kunnen spelen. Ook zou ze een nieuwe plek voor een moestuin zoeken. Maar volgens buurtbewoners is zo'n locatie nergens vlakbij te vinden. "Hier hoeven onze kinderen alleen maar de straat over om op het gras een potje te voetballen of andere spelletjes te doen. Straks zullen ze veel verder moeten lopen en drukke straten over moeten. Dat willen we niet, dat is niet veilig", aldus de bewoners.Herhaaldelijk is al geprotesteerd tegen de woningbouwplannen, maar de gemeente blijft erbij dat woningbouw gepland was. Er komen twee blokken met nieuwe eengezinshuurwoningen. Assen vindt dat leeggekomen bouwplekken in de stad weer gevuld moeten worden met nieuwbouw, in plaats van de stad nog meer de weilanden in te bouwen. Op de toekomstige woningbouwlocatie stond vroeger een basisschool met gymzaal, maar die is jaren geleden al gesloopt.Onlangs heeft de buurt met de actie NLdoet het speelveld, de picknickbank en de buurtmoestuin nog opgeknapt. Zo kwamen er bij de buurtmoestuin nieuwe kweekbakken voor groentes. De animo van vrijwilligers was toen maar zeer matig . Volgens de Bewonersgroep komt dat door de weigerachtige houding van de gemeente, waardoor veel mensen niet gemotiveerd waren om te helpen.Met de handtekening van bijna zestig procent van de bewoners, is er volgens de Bewonersgroep volop steun om te vechten voor behoud van de speelplek en de moestuin.