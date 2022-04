Saharazand: regio Emmen wacht smerige auto

Grote kans dat als je deze week wakker wordt in de zuidoosthoek van Drenthe, dat er weer een oranjebruin kleurig laagje op de je auto ligt. Boven de provincie hangt een wolk Saharazand of -stof en die lijkt vooral in het zuidoosten naar beneden te komen.

"De wolk hangt op dit moment op een hoogte van zo'n zes tot zeven kilometer", vertelt RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag. "De minuscule zanddeeltjes, het is eigenlijk meer stof, zijn door een opwaartse stroming vanuit de Sahara meegenomen en zo'n tweeduizend kilometer meegevoerd naar het noorden."

Wanneer er neerslag valt, worden de stofdeeltjes meegenomen naar beneden. Dat is op daken en ramen van auto's goed te zien. Volgens Van der Zwaag zal dit vooral zichtbaar zijn in de regio Emmen. "In die regio kan morgenavond wat regen vallen. In de rest van Drenthe lijkt het droog te blijven. En omdat het nu al regent in het westen van Frankrijk, valt er hier veel minder naar beneden dan een maand geleden."

Geen nieuw fenomeen