Nieuwe wet maakt primeur met drone voor ziekenhuis Meppel mogelijk

Nieuwe wetgeving over het gebruik van drones is aanstaande. Daardoor wordt het gebruik van de kleine vliegtuigen door het Isala-ziekenhuis in Meppel heel concreet. Vanaf medio 2023 moeten de eerste vluchten met bloed plaatsvinden tussen Meppel en het ziekenhuis in Zwolle.

De afgelopen jaren zijn meerdere testvluchten gehouden tussen Meppel en Zwolle. Isala wil met drones aan de slag omdat het de zorg flink kan verbeteren. De focus ligt nu op transport van bloedmonsters. Bij de meeste patiënten die het ziekenhuis binnenkomen wordt bloed onderzocht. Een deel van dit onderzoek gebeurt in Zwolle. Dat laboratorium is groter en heeft ook in de avond en weekend flinke capaciteit.

Ook de bloedbank Sanquin ziet veel kansen. Bijvoorbeeld bij een operatie of een verkeersongeval kan een patiënt een bloedtransfusie nodig hebben. Het ziekenhuis heeft zelf ook bloed op voorraad, maar bij drukte of bijzondere bloedgroep wordt het per spoedtransport naar het ziekenhuis gebracht. Ook dat spoedtransport kan straks door de lucht.

Vliegvergunning

De testvluchten waren erg succesvol en de drones zijn flink verbeterd. Daardoor zijn de drones nu inzetbaar onder zwaardere weersomstandigheden. Het streven is om in 96 procent van de gevallen te kunnen vliegen. Regelgeving was de voornaamste drempel voor het ziekenhuis, maar daar zit nu schot in.

"De wet en regelgeving worden door de Europese Unie geregeld", vertelt Klaas Henk van der Steege van Isala. Hij is onderdeel van het projectteam dat de drones naar Meppel gaat halen. "Recent is de toezegging gedaan dat de nieuwe wet op 1 januari ingaat. Vanaf dat moment kunnen wij dus een permanente vliegvergunning aanvragen en van start met dit project."

Nu moet nog voor elke vlucht een aparte vliegvergunning aangevraagd worden. "Dat kan natuurlijk niet", vervolgt Van der Steege. "We willen drones inzetten voor spoedvluchten en dan is een vergunningsaanvraag niet werkbaar. Dat duurt te lang. We zijn blij dat de permanente vliegvergunning eraan komt. Zonder die vergunning was dit project direct afgelopen."

Seinen op groen

De ANWB is partner van Isala in het project. Zij beheren nu bijvoorbeeld ook de traumahelikopter. "Realiseren van een luchtbrug Zwolle-Meppel is een stuk dichterbij nu de nieuwe regelgeving nadert", zegt Markus van Tol namens de ANWB. "Daar zijn we heel blij mee. De techniek biedt ons deze mogelijkheid en die moet je gebruiken ten behoeve van de mens."

Volgens Van Tol is hard gewerkt om de regels te veranderen. "Het is ingewikkeld. Normale drones vliegen in zicht van de piloot, onze piloot zit straks op ons kantoor in Den Haag terwijl de drone in Meppel vliegt. Dat mag volgens de huidige regels niet. Gelukkig gaan de regels veranderen. We hebben de drones gekocht, veel vliegervaring en opgeleide piloten: alle seinen staan op groen."

Primeur

Nu er schot in het project zit ,is het ziekenhuis in Meppel en Zwolle begonnen met de aanleg van een landingsplaats. Die is zo'n drie bij drie meter. Daarin worden de accu's ook opgeladen. "In het begin gaan we vooral in de weekenden en avonduren vliegen", vertelt Van der Steege. "Dat zijn de rustige uren en op die momenten hebben we aan het lab in Zwolle genoeg. Door de drone hoeven we in Meppel minder personeel in te zetten."

Het is een klein begin, maar de belofte voor de toekomst is volgens Van der Steege groot. "De droom is om straks ook doktersposten en kleine klinieken straks per drone te verbinden. Dan kunnen we de onderzoeken in de gespecialiseerde labs doen, maar de zorg dicht bij de mensen houden."