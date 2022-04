Landgoed Oldengaerde als nieuw, maar 'littekens blijven zichtbaar'

Een facelift krijgen, maar toch nog heel oud eruitzien. Dat is meestal niet de bedoeling, maar bij Havezate Oldengaerde in Dwingeloo is dat precies wat de restaurateurs voor ogen hadden. Acht jaar en meer dan 3 miljoen euro verder, ziet het er op het eerste gezicht uit alsof in tweehonderd jaar niets veranderd is.

Want dat je iets niet ziet, betekent niet dat het er niet is. Op het dak liggen bijvoorbeeld zonnepanelen verstopt. En in de muren zit wandverwarming die draait op een warmtepomp. Dit is uniek in Nederland. Van der Velden: "Het is best een beetje spannend om dat uit te proberen. Maar wij vinden dat je bij dit soort gebouwen niet bang moet zijn voor innovatie. Wij zijn een erfgoedorganisatie en we willen daar het goede voorbeeld in geven."