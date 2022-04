Technisch probleem opgelost: betaald parkeren Gasselteveld gaat in

Het betaald parkeren bij 't Nije Hemelriek en het Gasselterveld is vanaf gisteren ingegaan, nadat het technisch probleem is verholpen. Eerst zou het betaald parkeren vanaf 1 april al in gaan, dit is uitgesteld nadat vandalen de parkeerautomaat hadden gesloopt.

Door parkeeroverlast en files besloten Staatsbosbeheer en de gemeente Aa en Hunze om betaald parkeren in te voeren voor de parkeerplaatsen bij 't Nije Hemelriek en het Gasselterveld. Parkeren kost nu 6 euro per dag of 2 euro per uur, dit geldt vanaf april tot september.

Verwachte drukte tijdens zwemweer

"We lopen af en toe even langs om te kijken of alles goed gaat maar druk is het nog niet. Door de oplopende temperaturen en het paasweekend verwachten we wel meer drukte", laat Linde Veldhoen van het Staatbosbeheer weten.