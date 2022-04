Laagste aantal verkeersdoden in 25 jaar tijd

Vekeersdoden meer dan gehalveerd

Het Drentse verkeer is in de afgelopen 25 jaar veel veiliger geworden. In 1996 vielen nog 46 verkeersdoden te betreuren, een jaar later zelfs 59 verkeersdoden. Maar sinds die tijd neemt het aantal verkeersdoden gestaag af.

Landelijk valt op dat het aantal verkeersslachtoffers onder automobilisten in de afgelopen 20 jaar afneemt. Daarentegen schommelt het aantal fietsers dat omkomt bij een ongeluk rond de 200. Het aantal dodelijke fietsslachtoffers was het hoogst in 2000 (233) en het laagste in 2010 (162). Sinds 2020 is het aantal fietsdoden bijna 20 procent hoger dan het aantal autododen.

Helft verkeersdoden 60 jaar of ouder

De helft van de landelijke verkeersdoden was 60 jaar of ouder. Het aantal verkeersdoden in deze leeftijdsgroep nam wel af van 306 in 2020 naar 294 in 2021. Oudere dodelijke verkeersslachtoffers (60-plus) hebben relatief vaak een fietsongeval, terwijl verkeersslachtoffers jonger dan 60 jaar voornamelijk omkomen bij een auto-ongeluk.

Meeste verkeersslachtoffers in Gelderland en Zuid-Holland