'Omgekomen man bij Expo Assen slachtoffer van noodlottig ongeval'

Het slachtoffer, Rens Mooiweer, was lid van het team The Running Deere en een bekend gezicht in de wereld van tractorpulling. "Het is een kleine wereld, dus je komt elkaar vaak tegen. Tractorpulling was zijn ding. Als vrijwilliger regelde hij in Assen alles buiten met de trekkers", aldus zijn aangeslagen zoon Bertjan.Volgens Omroep Gelderland haalt hij veel steun uit de honderden condoleances die binnenstromen via de Facebookpagina van The Running Deere. "Mijn vader was erg geliefd. Hij had nooit een oordeel over anderen en nam iedereen zoals die was."Bertjan zit zelf in het bestuur van de Nederlandse Truck- en Tractorpulling Organisatie (NTTO). Zijn broer maakt onderdeel uit van The Running Deere, het team van hun overleden vader. Ze zijn niet van plan om met hun sport te stoppen, zegt Bertjan. "Het is geen hobby, maar een ziekte. Als je een keer besmet raakt, kom je er niet vanaf. Onze vader had ook gewild dat we door zouden gaan."Rens Mooiweer kwam na afloop van Truck- en Tractorpulling Indoor Assen onder een tractor terecht , die op een trailer werd geladen. Het ongeluk vond plaats op het parkeerterrein naast evenementenhal Expo Assen (voorheen de TT Hall). Het politieonderzoek loopt nog.