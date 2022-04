Miljoen euro provinciegeld voor isolatie 400 woningen

De provincie Drenthe stelt een miljoen euro beschikbaar om 400 woningen te isoleren. Dat is 2.500 euro per woning. Daarmee is de Drentse politiek akkoord gegaan.

Het geld is bedoeld om woningeigenaren met een laag inkomen tegemoet te komen. Zij hebben vaak niet de financiële middelen om hun huis te verduurzamen. Met de stijgende gasprijs zijn ze daarnaast extra geld kwijt, omdat ze vaak in slecht geïsoleerde woningen wonen. De provincie waarschuwt dat steeds meer woningeigenaren moeite krijgen met het betalen van de energierekening als deze woningen niet worden verduurzaamd.

Meer geld nodig

Daarom roept de provincie een nieuwe subsidie in het leven. Daaruit kunnen woningeigenaren spouwmuur- en vloerisolatie aanbrengen. Ze mogen tot maximaal 2.500 euro aanvragen. Het gaat om mensen met een inkomen tot 130 procent van het sociaal minimum. In totaal zouden daar 2.900 huishoudens onder vallen. Om al deze woningeigenaren te kunnen helpen is echter 7,25 miljoen euro nodig zijn.

Van die 2.900 huishoudens wonen er 1.600 in Regio Deal-gemeenten, dat zijn gemeenten die vallen onder een samenwerking van het Rijk en de regio. De provincie verwacht dat deze mensen geholpen kunnen worden door middel van die Regio Deal. Dan blijven er dus 1.300 huishoudens over.

En dat zijn er meer dan de 400 huishoudens die met die miljoen euro geholpen kunnen worden. Daarom komen zes partijen met een voorstel om niet 1 miljoen, maar 3,25 miljoen beschikbaar te stellen voor deze subsidie. Met dat bedrag kunnen alle 1.300 huishoudens geholpen worden.

'Isoleren kost meer'

JA21 komt met heel andere bedragen. De partij zegt dat de 2.500 euro die de provincie nodig acht om per huis te verduurzamen veel te laag is. "Als je het hebt over het aller-aller-allergoedkoopste materiaal voor isolatie kom je op 4.500 euro", zegt Thomas Blinde namens JA21. "Dan heb je de aannemers nog niet meegenomen."

Deze kritiek wuift provinciebestuurder Tjisse Stelpstra pertinent weg. Het "gegoochel" met cijfers zet hij weg als een "fakenewsdiscussie". Ewoud Bos (GroenLinks) denkt zelfs dat de 2.500 euro eerder aan de hoge kant is. Hij heeft zelf een offerte gevraagd voor vloerisolatie, voor een woning uit de midden jaren dertig, met zijgevel. "1400 euro", zegt hij.

Toch vindt een meerderheid van de Staten uiteindelijk dat het bedrag niet opgehoogd hoeft te worden. Dat komt mede na een toezegging van Stelpstra. Die zegt terug te komen bij de fracties als blijkt dat de miljoen euro niet genoeg is.

Groningse toestanden

Groningse toestanden, waar enkele fracties bang voor zijn, verwacht Stelpstra niet. Met die Groningse toestanden doelen ze op de lange rij aan Groningers die aanspraak wilden maken op een vergoeding voor de aardbevingsschade. Veel mensen stonden voor niets in de rij, want al snel was het subsidiegeld op.

"Het is een lastige doelgroep om te bereiken", zegt Stelpstra, die daarom dan ook niet verwacht dat er massaal aanspraak gedaan wordt op deze subsidie. "Het wordt denk ik al lastig om deze 400 mensen te vinden. Al hoop ik dat ik daarop terugkom. En we de hele doelgroep kunnen helpen."

Huurders