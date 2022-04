Tijdens oriëntatiedag Johannes Postkazerne lijken problemen Defensie even niet te bestaan

"Poeh. Volgens mij is 'ie wel minstens een kilo of tien zwaar", puft een jongen nadat hij een langwerpig wapen weer terugzet op de tafel waarvan hij hem afpakte. "Ik doe wel eens games. Maar dit is veel lijper. In het echt voel je veel meer hoe het is."

Defensie zal het ongetwijfeld iets anders verwoorden, maar wat de jongen zegt is wel zo ongeveer wat de bedoeling is van de oriëntatiedag: jongeren alle onderdelen van de krijgsmacht laten zien en ervaren. En natuurlijk ook enthousiast krijgen voor het werk, want extra personeel kan Defensie zeer zeker gebruiken.

Tekorten

"Alleen al voor deze brigade zoek ik nog zeker 700 man", vertelt brigadegeneraal Roland de Jong. Ook is hij commandant van de 43 Gemechaniseerde Brigade Havelte. "Dit soort dagen dragen daar zeker aan bij. Bij de interesse die de jongeren hebben, kunnen wij nu wat meer beeld en geluid geven."

Niet alleen in Havelte lopen ze tegen personeelstekort aan, landelijk kampt Defensie al jarenlang met duizenden openstaande vacatures die maar niet opgevuld lijken te worden. Als reden noemen uitgestroomde militairen vaak het gebrek aan perspectief, ook zouden jongeren vaker uitstromen omdat ze bijvoorbeeld bij fastfoodketens nog meer verdienen.

"Ja, of dat nou helemaal waar is weet ik niet. Maar het geeft wel de teneur aan", reageert De Jong. "Er wordt heel veel van je gevraagd bij Defensie, daar mag ook best wat tegenover staan. Er worden nu stappen in gezet, daar ben ik blij om." Vandaag werd er in de Tweede Kamer een petitie aangeboden waarin gevraagd werd om structureel meer geld voor Defensie.

"Nou, ik vind het eerlijk gezegd een beetje debiel", zegt de jongen die zojuist nog met een geweer op z'n schouder stond. "Als je ergens werkt doe je het voor je plezier en niet voor het geld. Je werkt er omdat het jouw passie is. En je verdient hier al redelijk wat, je moet kunnen rondkomen en voor de rest betalen ze alles voor je."