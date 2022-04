Celstraffen tot 9 jaar voor bende die leiding had over drugslab Kerkenveld

Tien mannen die zich onder meer bezighielden met de productie van crystal meth in het drugslab in Kerkenveld, hebben celstraffen opgelegd gekregen van twee tot negen jaar. Dat heeft de rechtbank in Utrecht bepaald.

Naast het lab in Kerkenveld had het tiental de leiding over twee andere drugslabs, in Herwijnen (Gelderland) en Ridderkerk (Zuid-Holland). In het Zuid-Hollandse Zwijndrecht hadden de mannen een opslag.

Straatwaarde van miljoenen euro's

Het drugslab in Kerkenveld werd in juni 2020 ontdekt, mede dankzij gekraakte berichten van de versleutelde berichtendienst EnchroChat. Volgens de officier van justitie lag de straatwaarde van de gevonden 56 kilo cystal meth in vaste vorm, en 750 liter in vloeibare vorm, op 3 tot 4 miljoen euro.

De rechtbank in Assen bepaalde in datzelfde jaar dat de 73-jarige bewoner van de boerderij, anderhalf jaar de cel in moest. De man ontkende dat hij iets met de productie van drugs te maken had, maar volgens de rechtbank was hij medeverantwoordelijk voor de productie van crystal meth.

Aansturing Mexicaanse 'koks'

De veroordeelde mannen hielden zich volgens de rechtbank bezig met het hele productieproces. Van de prijzen van grondstoffen en de productielocaties tot het afvoeren van drugsafval en het aansturen van de Mexicaanse 'koks' die in de drugslabs de crystal meth produceerden.