Heiwerkzaamheden windpark bij 1e Exloërmond van start

Daarvoor zijn speciale heispecialisten ingeschakeld. In totaal worden 34 betonnen palen de grond in geheid. Zodra alle palen zijn gestort en uitgehard volgt de bouw van de fundering.De heiwerkzaamheden worden naar verwachting deze week afgerond. Vanwege de veiligheid is het bouwterrein niet toegankelijk voor bezoekers.In januari startten de voorbereidingen voor de bouw van de eerste windturbine al. De eerste is een testmolen. Als die voldoet, worden nog 44 turbines gebouwd.De tegenstand vanuit het gebied is inmiddels zo groot dat sommige windboeren en -bouwers ernstig worden bedreigd. Een bouwbedrijf uit Nieuw-Buinen stapte vorige week puur uit angst uit het project.De politie onderzoekt het windmolenextremisme met een zogeheten Team Grootschalige Opsporing (TGO) van ministens twintig rechercheurs en agenten.Dinsdagavond besteedt het tv-programma Opsporing Verzocht daar aandacht aan.