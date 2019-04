Zoon Henk Kuipers staat terecht voor gewelddadige ontvoeringen

Kuipers junior, die net als zijn vader lid was van motorclub No Surrender, werd eind november 2017 opgepakt nadat de twee slachtoffers samen naar de politie waren gestapt om aangifte te doen. De mannen zouden onder bedreiging zijn meegenomen in een auto naar een afgelegen terrein in Emmen. Daarbij zouden ze ernstig zijn bedreigd en mishandeld.De 19-jarige Emmenaar heeft dit na zijn arrestatie ontkend. Volgens het Openbaar Ministerie draaide het om een conflict in de drugswereld . Een van de slachtoffers werd volgens het OM vastgebonden met elektriciteitskabels en kreeg een zak over zijn hoofd.De verdachten werden in maart vorig jaar vrijgelaten . Ze hebben de strafzaak van vandaag dus thuis kunnen afwachten. Het is niet bekend of Kuipers junior nog steeds lid is van de omstreden motorclub. Zijn vader Henk heeft zijn clubhesje vorig jaar aan de wilgen gehangen. Veel leden uit Emmen en omgeving volgden zijn voorbeeld.Henk Kuipers zelf zat ruim een jaar in voorarrest op verdenking van een reeks delicten, waaronder afpersingen en het leidinggeven aan een criminele organisatie. Hij werd in januari met elektronisch toezicht (een enkelband, red.) en onder strenge voorwaarden vrijgelaten. Hij staat in juni terecht, samen met andere oud-leiders van No Surrender.