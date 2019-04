Theaterstuk De Weltmeister laat de Veenkoloniën in '74 zien

De kaartverkoop voor het nieuwe theaterstuk begint vandaag. De première is op 18 september in het Atlas Theater in Emmen.Iemandsland speelt op dit moment nog de voorstelling De Grup, maar ze zijn ondertussen ook al bezig met de voorbereiding van De Weltmeister. Het wordt muziektheater, maar zeker geen musical. "Het is niet zo dat mensen te pas en te onpas in zingen uitbarsten", zegt muzikaal leider Bert Hadders.Hadders schrijft de muziek voor de voorstelling, en laat zich inspireren door de vele muziekstijlen die in '74 populair zijn: disco komt eraan, de sixties klinken nog door en in het grensgebied zijn ook de Duitse schlagers populair.Al die stijlen zijn in de voorstelling terug te horen. Hadders: "Ik ga alleen maar nieuwe liedjes schrijven. Het zou het makkelijkst zijn om Abba-covers te laten horen, maar ik laat me inspireren door die muziek. Je hoort stijlelementen uit die tijd voorbij komen. Het was ook mijn tijd: ik was twaalf in 1974."De hoofdrol is voor een gezin dat een tankstation aan de Duitse grens runt. Dat is moeilijk genoeg, ook op de dag van de WK-finale. Voor de voorstelling is het een autoloze zondag, hoewel dat niet strookt met de werkelijkheid.Maar dat heb je met theater: het hoeft niet waarheidsgetrouw te zijn. En dat biedt misschien wel hoop op deze dag in 1974, de dag van de WK-finale. Maar misschien ook niet.