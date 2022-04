Geen extra veiligheidsregels bij Fiets4Daagse: 'Helm dragen niet verplichten'

De Drentse Fiets4Daagse neemt geen extra maatregelen nu blijkt dat het aantal ernstig gewonden na een fietsongeluk de afgelopen tien jaar met een derde is toegenomen. Dat zegt de voorzitter van het evenement, Jan Broertjes.

"Op dit moment gaan wij niet verplichten om een helm te dragen, en ik voel ook weinig voor een maximumsnelheid. Dat is de individuele vrijheid en de keuze van de deelnemers", vindt hij. "Hoe ga je bijvoorbeeld een maximumsnelheid van 20 kilometer per uur controleren? Daar hebben we helemaal geen apparatuur en de capaciteit voor."

Vooral ouderen slachtoffer

Vooral 55-plussers raken betrokken bij een fietsongeluk, stelt VeiligheidNL, die vanochtend de cijfers naar buiten bracht. Volgens Broertjes kan dat omdat die leeftijdsgroep niet altijd een helm draagt. "En als je onvoldoende ervaring hebt, ligt een ongeluk in een klein hoekje", wijst hij naar het fietsen op een e-bike, waar niet iedereen snel aan gewend is.

Broertjes benadrukt wel dat er een advieslijst is om zo veilig mogelijk de weg op te gaan tijdens de Fiets4Daagse. Hij ziet ook dat het fietsevenement tot nu toe best veilig is verlopen. "Er gebeuren nauwelijks tot geen ongelukken. Bij ons merken we ook dat de snelheid lager ligt, het gaat zelden boven de 20 kilometer per uur."

Aankomende editie