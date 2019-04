Stelling: Werkgevers moeten hun werknemers ook buiten werktijd kunnen bereiken

Het wetsvoorstel van PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk over onbereikbaarheid voor werknemers is afgewezen. Dit wetsvoorstel stelde voor werknemers het recht te geven om buiten hun werktijden onbereikbaar te zijn voor hun werkgevers.

Volgens het PvdA-kamerlid draagt de constante bereikbaarheid te veel bij aan de toenemende stress bij werknemers. Als werknemers het recht zouden hebben om hun telefoon niet op te nemen zou dat een positief effect hebben in de strijd tegen burn-outs.Maar VNO-NCW en MKB-Nederland zijn het daar niet mee eens. Volgens de ondernemersorganisaties worden stress- en burn-outklachten niet per definitie alleen door werk veroorzaakt. Er wordt getwijfeld of zo’n wet effect zou hebben.Vind jij dat werknemers ook na hun dienst bereikbaar moeten blijven? Laat het ons weten.