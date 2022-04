Restaurant Jimm's te koop: 'Na 21 jaar tijd voor iets nieuws'

Restaurant Jimm's in Gieten gaat na 21 jaar in de verkoop. Eigenaren Martin en Joke Hoekstra zijn op zoek naar meer rust in hun leven en zetten hun zaak in de etalage. Daarmee verliest het dorp na Hotel Braams op termijn mogelijk opnieuw een bekend horecabedrijf.

Twee decennia geleden startten Joke en Martin met hun eigen horecabedrijf aan de Stationsstraat, toen nog in het hart van het dorp. Het winkelgebied is inmiddels een paar honderd meter opgeschoven, maar Jimm's staat al sinds het begin op dezelfde plek.

Zalencentrum Gieten

In die begintijd heette Jimm's nog Restaurant en Zalencetrum Gieten. "Door die naam wist je precies wat we waren, maar na verloop van tijd kwamen we bekend te staan als 'het zalencentrum'. Dat wilden we liever niet en daarom hebben we het veranderd in Jimm's: de voorletter van ons en onze twee kinderen", vertelt Joke.

Inmiddels is Jimm's een bekende naam in Gieten en omliggende dorpen en kort nadat Martin en Joke hun bedrijf in de verkoop zetten, gingen de eerste verhalen al rond. Martin: "Jimm's zou niet goed meer lopen, corona zou daar invloed op hebben gehad. Maar ons restaurant zit 's avonds vaak helemaal vol. Het loopt als een tierelier."

Onverwachte verkoop

De verkoop komt wat dat betreft op een wat onverwachts moment. De oude podiumzaal, waar verschillende verenigingen uit het dorp jarenlang oefenden, is daarnaast recent volledig omgebouwd naar een extra eetzaal. "Eigenlijk is het bedrijf nu precies waar we al die twintig jaar van gedroomd hebben", zegt Joke. "Maar toch zouden we wel eens wat anders willen doen. Het wordt tijd voor iets nieuws."

Het werken in de horeca zijn Joke en Martin nog lang niet zat. Sterker: als het bedrijf de komende vijf jaar nog niet verkocht wordt, is dat geen probleem. Martin: "Maar we willen niet dat het een blok aan ons been wordt en we het tegen ons pensioen aan niet kwijt kunnen. Al is het werk nu echt nog hartstikke leuk en hoeven we ook niet perse direct weg."

'Behoefte aan rust'

De tijd dat Jimm's te koop staat, gaat het stel gebruiken om na te denken over de toekomst. Wat precies voor hen in het verschiet ligt, weten ze nog niet. Joke: "In ieder geval wat meer rust, want op dit moment draait heel ons leven om het bedrijf. Maar hopelijk in ieder geval een leuk huis met een tuin. En dat we eens een vrije dag kunnen nemen."