RIVM doet onderzoek bij afvalverwerker Attero

Gisternacht brak er brand uit op een 50 meter hoge stortbult. Het vuur was binnen een uur onder controle.Het RIVM meet vanochtend de effecten van de brand door lucht-, grond- en veegmonsters te nemen. Het is nog onduidelijk wanneer de resultaten hiervan bekend zijn.Volgens de Veiligheidsregio Drenthe is het aannemelijk dat bij dit soort branden, waarbij plastic betrokken is, dioxine vrijkomt. ,,Als dat het geval is, is het advies om dieren binnen te houden, met name die voor consumptie bedoeld zijn'', zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Drenthe.Bij de afvalverwerker woedde tussen 3 en 5 januari eveneens brand . Hierbij kwamen schadelijke stoffen vrij, waardoor melk- en pluimvee niet naar buiten mochten. Ook op 14 februari was er een brand bij de afvalverwerker.