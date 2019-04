Oktoberfest Alteveer verhuist naar Slagharen

Dat meldt de organisatie op Facebook.Volgens de organisatie waren er in Alteveer bewoners die last hadden van het feest. Het feest trekt zo'n 3.500 bezoekers.Afgelopen jaar had de gemeente De Wolden kritiek op de organisatie van het feest. Dit voorjaar wilde de gemeente daarom in gesprek met de organisatoren.Dat had onder meer te maken met bezoekers die gevaarlijke capriolen uithaalden tijdens de laatste editie van het feest. Een paar bezoekers klommen in lichtmasten. Een van hen viel eruit en raakte gewond.Verder had de gemeente twijfels bij de manier waarop het tegengaan van alcoholverkoop aan minderjarigen was geregeld. De kritiek viel slecht bij de organisatie.De volgende editie van het Oktoberfest is dus in Slagharen, zo'n 10 kilometer van de vorige feestlocatie. Op 12 oktober is het daar feest. Een avond eerder is het Mega G Feest: een oktoberfest voor mensen met een beperking.