Minister Bruins: Geen garantie afgegeven aan Treant

Met de kamervragen hoopt Van Gerven meer duidelijkheid te krijgen over het in februari verschenen toekomstplan voor de regionale ziekenhuiszorg in Drenthe en Zuidoost-Groningen. Een stuurgroep met huisartsen, ziekenhuizen en zorgverzekeraars ontwikkelde een plan voor de komende tien jaar.Aanleiding voor de opstelling van het plan was de toenemende zorg over de problemen binnen de Treant-Zorggroep. De Treant-ziekenhuizen in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal sloten de afgelopen jaren afdelingen oogheelkunde en kindergeneeskunde en schaalde de Intensive Care in Hoogeveen zodanig af dat het die naam niet meer mag dragen.Minister Bruins schrijft in zijn antwoord op de kamervragen dat alle belanghebbenden inzien dat de ziekenhuisvoorzieningen in Drenthe en Zuidoost-Groningen behouden moeten blijven. Bruins: "De zorg verdwijnt niet uit de regio, maar wordt anders ingericht. Ik wil benadrukken dat het plan van het kernteam een plan is en geen besluit." De komende maanden wordt het plan uitgewerkt samen met onder andere "medewerkers, patiënten, zorgaanbieders, overheden en inwoners".Kamerlid Van Gerven concludeerde uit geruchten dat de minister een bestaansgarantie zou hebben afgegeven aan Treant in ruil voor een verdere concentratie van de ziekenhuiszorg in Emmen en de sluiting van de Spoed Eisende Hulp (SEH) in Hoogeveen en Stadskanaal. Maar daar is volgens de minister geen sprake van.Minister Bruins laat in het midden of hij tijdens een overleg in Emmen over het toekomstplan gezegd zou hebben dat hij geen zin zou hebben in nog een faillissement. Het Slotervaart-ziekenhuis in Amsterdam en de IJsselmeerziekenhuizen in Flevoland moesten recentelijk wel de deuren sluiten. Het Bronovo-ziekenhuis in Den Haag gaat in 2024 dicht, omdat het te duur wordt.Bruins: "Uiteraard is een faillissement niet wenselijk. (...) Op te merken valt dat het plan over de toekomst van de zorg in de regio Drenthe en Zuidoost-Groningen (...) onrust veroorzaakt (...) . Het is echter een feit dat (...) de regio Drenthe / Zuidoost-Groningen diverse uitdagingen voor de organisatie van de zorg kent."Volgens minister Bruins is het nog te vroeg om te bepalen in hoeverre Treant patiënten gaat verliezen door de voorgenomen sluiting van de SEH's in Hoogeveen en Stadskanaal in combinatie met de weekendsluitingen van beide ziekenhuizen.