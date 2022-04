Binnenkijken bij de mooiste boomhut van Drenthe: 'Ik heb de boom zelf geplant'

Als kind droomt bijna iedereen van een eigen hutje, hoog in de bomen. Een plek waar je even weg kan van de realiteit en alles voor jezelf hebt. Maar voor zo'n plek, hoef je volgens de 73-jarige Arend helemaal geen kind te zijn. De pensionado is al jaren aan het bouwen aan zijn ultieme boomhut met alles erop en eraan. Een plek voor zijn kleinkinderen en een beetje voor hem.

Met een grote houten trap loop je ongeveer vijf meter omhoog richting de boomhut. Het laatste deel van de trap is nog niet helemaal af, want "mijn kleinzoon wil graag een ophaalbrug, dat hoort bij een kasteel", lacht Arend. En dat zijn kleinzoon het een kasteel noemt, is niet eens overdreven. Een gemiddelde studentenkamer heeft minder ruimte.

Eigen fundatie

Zonder dat Arend het wist is hij al op jonge leeftijd begonnen met het fundament van de hut. "Als 8-jarige jongen ben ik hier op het erf bomen gaan zaaien met mijn Oom. Dus de boom waar nu de hut in hangt heb ik zelf gezaaid. Ook de meubels in de boomhut zijn gemaakt van eigen hout. Ook allemaal zelf gezaaid vroeger." En nog altijd woont de pensionado in hetzelfde huis.