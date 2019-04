Crowdfunding voor grote kweektuin in het Rensenpark in Emmen

"Het is de bedoeling dat het een sociaal platform wordt, voor alle Emmenaren die met ons in een tuin willen gaan werken", vertelt initiator Ruben Haak.Ook komt er een ontmoetingsplek bij. "Voor mensen die de huidige snelheid van de maatschappij willen ontvluchten. Daar vanuit is het idee ook ontstaan, vanuit de snelheid waarin we leven en het individualisme", legt Haak uit. "Hier gaan we net als vroeger terug naar het samenwerken en van elkaar leren. Daar zijn we sterk van geworden. Ook raakt er een grote groep mensen eenzaam door de snelheid van de maatschappij."Iedereen die zin heeft om in de kweektuin aan de slag te gaan, is welkom. "Het is een leuk middel en tuinieren in deze regio, dat verbindt naar onze mening. Het is lekker om dat buiten met z'n allen te doen."Maar voordat het zover is, moet er nog het een en ander gebeuren. "Al het gras gaat weg, we gaan er allemaal eilandjes van maken waarin we de groente en fruit gaan kweken", vertelt Haak. Een pluktuin komt er ook en tussendoor komen er paden. "Zodat het een verlengstuk wordt van het park."De tuin heeft geen verdienmodel en dus is het initiatief afhankelijk van donaties. "We gaan daarom een crowdfunding starten om geld in te zamelen, zodat we de werkzaamheden uit kunnen voeren." Zo kunnen bedrijven bijvoorbeeld een eilandje sponsoren waar hun naam bij komt. "Hoeveel geld we nodig hebben, hangt van onze creativiteit af."Haak hoopt dat de eerste groentes over een paar maanden de grond uit komen. "Maar dat hangt ook van het weer af", lacht hij.