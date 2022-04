Scholten Cycling is aantal racefietsen armer na inbraak: 'Dit maakt je machteloos'

Fietsenwinkel Scholten Cycling is afgelopen nacht slachtoffer geworden van een inbraak. De buit bestaat vooral uit racefietsen, volgens eigenaar Jeffrey Veltink uit 'het hogere segment'. Het is niet de eerste keer dat de fietsenzaak ongewenste bezoekers over de vloer had.

In 2016 werden er namelijk vijftig racefietsen en mountainbikes buitgemaakt, met een waarde tot 7.000 euro. "Dat was gigantisch, maar de aantallen zijn nu niet zo hoog", vertelt Veltink. Desondanks baalt hij stevig van de inbraak. "De winkel voelt net ons thuis, het maakt je ontzettend machteloos en vreselijk boos."

Losse fietsen op terrein

Nadat het alarm in de winkel afging, kwam Veltink zo snel mogelijk naar 'zijn' winkel gesneld. Daar kwam hij aan, voordat de politie arriveerde. Op het terrein lagen nog allerlei kostbare tweewielers. "Waarschijnlijk hebben de dieven die in alle haast niet meer meegenomen."

Ondanks deze tegenslag zitten ze bij Scholten Cycling niet bij de pakken neer. "We blijven ons ding doen en onze passie delen, dit houdt ons niet tegen. Er nog langer bij stilstaan heeft ook geen zin. Gelukkig krijgen we veel steun van klanten en andere ondernemers in Dalen, juist in deze slechte tijden."